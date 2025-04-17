США перешли в решающее наступление на КНР

Администрация США в обмен на торговые преференции намерена добиваться от других стран обязательств по сокращению экономических связей с Китаем. Американцы начали решающее наступление на КНР, сообщил «Коммерсант» .

Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем входит в критическую стадию, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил о возможности принятия жестких мер в случает провала переговоров.

Касательно вопроса о таможенных пошлинах на китайскую продукцию Бессент отметил, что США готовы снизить высокие тарифы, если Китай пойдет на «масштабное соглашение». В противном случае Белый дом не исключает полного разрыва торговых отношений с КНР.

Ранее в СМИ появилась информация, что США могут повысить пошлины для Китая до 245%. Такие планы — лишь часть стратегии американского лидера Дональда Трампа, считает экономист Александр Разуваев.