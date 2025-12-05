Американская сторона требует от Европы принятия на себя основной ответственности за обеспечение обороны, не допуская влияния какой-либо «враждебной державы» извне. Это следует из Стратегии нацбезопасности США, опубликованной на сайте Белого дома .

В документе указали, что США также не нравится восприятие Североатлантического альянса как «постоянно расширяющегося».

«Наша широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет <…> прекращение восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса», — отметили в стратегии.

Основной интерес Соединенных Штатов сейчас — прекращение украинского конфликта. При этом главный внешнеполитический приоритет в Европе — восстановление стратегической стабильности с Россией.

США больше не воспринимают Ближний Восток как доминирующий фактор своей внешней политики.

«Времена, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике как в долгосрочном планировании, так и в повседневной повестке, к счастью, прошли», — заявили в документе.

В стратегии отметили, что он больше не считается постоянным раздражителем и вероятным источником неминуемой катастрофы.

Сейчас американская администрация «находится в противоречии» с чиновниками из Европы. Многие из них буквально «топчут» демократические нормы.

Ранее The European Conservative сообщило, что западные державы увядают на фоне проигрыша на Украине. Европе не удастся оперативно мобилизовать солдат в случае необходимости.