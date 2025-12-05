Западные державы увядают на фоне проигрыша на Украине. Европа не способна оперативно мобилизовать собственные народы в случае необходимости, сообщило The European Conservative.

В публикации указали, что лидеры ЕС и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну.

«Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы», — отметили в статье.

Автор материала подчеркнул, что страны Европы намеренно дистанцируются от переговоров с Россией, лишая себя возможности влиять на весь процесс урегулирования. Европейские лидеры успели лишь подкинуть некоторые предложения во время активной фазы переговоров с Россией по Украине. Однако ЕС не смог занять центральную роль в этом процессе.

Ранее Евросоюзу посоветовали изменить подход к конфликту на Украине после предупреждения президента России Владимира Путина отразить любую атаку со стороны Европы.