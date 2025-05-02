США передали данные о космических программах России и КНР союзникам по «Пяти глазам»

Times: Белый дом поделился разведданными о РФ и Китае со странами из «Пяти глаз»

Соединенные Штаты передали странам альянса «Пять глаз» часть разведданных о космических операциях Китая и России. Об этом сообщила газета Times .

Издание назвало передачу информации беспрецедентным шагом, благодаря которому Британия получила возможность «наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо». Причиной для решения о допуске союзников к секретной информации стали быстрые темпы развития космических технологий России и Китая, которые вызвали обеспокоенность в Белом доме.

В Альянс «Пять глаз», помимо США, входят Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Секретными данными с союзниками поделилось подразделение SpaceDelta 9, которое до апреля этого года предназначалось только для американцев.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о развитии совместного с КНР проекта научной лунной станции. К нему присоединились уже 13 стран, в том числе государства БРИКС.