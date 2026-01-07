США перебросили самолеты и вертолеты на базы в Британии

Times: США направили на британские авиабазы 14 самолетов и два вертолета

США направили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании. Британское министерство обороны не стало комментировать эту информацию, сообщала газета The Times .

«С субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился флот из как минимум 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider», — отметили журналисты.

По данным издания, на борту Globemaster могло быть минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, используемых в спецоперациях.

По информации The Times, базы, куда прибыли самолеты, используются как Королевскими ВВС, так и ВВС США.

В середине ноября американский стратегический бомбардировщик B-52H совершил полет над российской Арктикой и пересек финское воздушное пространство под прикрытием истребителей. Этот маневр был частью программы Bomber Task Force Europe и рассматривался НАТО как демонстрация размещения ядерных сил альянса на северных рубежах.