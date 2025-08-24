США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

США перебросили на военную базу в Гренландии самолет для связи с подлодками

Американское командование перебросило на военную базу в Гренландии самолет E-6B Mercury, предназначенный для связи со стратегическими подводными лодками в случае ядерного конфликта. Об этом сообщил еженедельный журнал Newsweek .

По информации журнала, лайнер направили в Гренландию для проведения «обычных операций» и учений с ядерными подлодками.

«Стратегические военно-морские силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, союзниками и странами-партнерами даже на Крайнем Севере», — привел журнал слова представителя ВМС США.

E-6B Mercury, или самолет «Судного дня», предназначен для использования в качестве командного пункта и пункта связи в случае ядерной войны.

В июне в США в воздух подняли летающий командный пункт президента Boeing E-4B Nightwatch, он выполнил внеплановый перелет. В последний раз его использовали после терактов 11 сентября 2001 года.