США отредактировали заявление о торговой сделке с Индией

Администрация США изменила текст уже опубликованного торгового соглашения с Индией, смягчив ряд ключевых положений. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Белый дом разместил первоначальную версию документа на своем сайте 9 февраля, а затем отредактировал ее. Из финального текста исчезли конкретные обязательства Индии по отмене пошлин на бобовые и другие сельхозтовары.

Вместо формулировки, что Индия «обязана» закупать американские товары, теперь указано, что она «намерена» это делать.

Также власти США убрали из справки прямое упоминание об отмене Индией налогов на цифровые услуги. Осталась лишь общая фраза о намерении вести переговоры по правилам цифровой торговли. Исчезло и положение о запрете таможенных пошлин на электронные передачи.

Рамочное соглашение предполагает, что Индия в течение пяти лет закупит американские товары на 500 миллиардов долларов. Вашингтон в ответ отменил 25%-ные пошлины на индийский импорт после обещания Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.