На Западе заявили, что индийские НПЗ избегают закупок российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали сворачивать закупки российской нефти с поставками на март–апрель. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации агентства, крупнейшие игроки рынка — Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries — ранее запланировали поставки топлива на март, однако новые контракты на начало весны заключать не стали. Большинство других НПЗ в Индии также приостановили сделки с российскими поставщиками. Решения компаний, как отмечают собеседники агентства, напрямую зависят от рекомендаций правительства.

В индийском МИД пояснили, что страна исходит из стратегии диверсификации источников энергии с учетом рыночной конъюнктуры и изменений международной обстановки. Reuters указывает, что отказ от российской нефти может упростить Нью-Дели переговоры с Вашингтоном по торговому соглашению.

Поставки нефти из России в Индию уже в декабре 2025 года опустились до минимума за два года. Освободившиеся объемы индийские компании компенсируют закупками на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке. По оценке Reuters, к марту 2026 года импорт российской нефти может снизиться ниже миллиона баррелей в сутки, а затем — до 500–600 тысяч.

Президент США Дональд Трамп отменил с 7 февраля 25%-ную пошлину на индийские товары, ранее введенную из-за закупок Нью-Дели нефти у России. Он также заявил, что Индия обязалась прекратить прямой и косвенный импорт российского сырья. Трамп сообщил о временном торговом соглашении, по которому Индия в течение пяти лет закупит у США энергоресурсы и другую продукцию на сумму около 500 миллиардов долларов.