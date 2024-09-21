США отправили в сторону Аляски эсминец и дополнительный военный контингент

Американское руководство перебросило на Аляску дополнительные военные силы из-за того, что в регионе стали активнее действовать Россия и Китай. Об этом сообщила газета Politico .

США направили к побережью Аляски месяца эсминец Sterett, а также армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. По информации издания, Пентагон постепенно наращивает свое присутствие около полуострова.

В связи с этим беспокойство выразил сенатор от Аляски Дэн Салливан. По его мнению, Россия и Китай стали чаще проводить военные маневры в регионе.

Ранее газета Business Insider предупредила, что из-за российских учений американские власти перебросили на Алеутские острова войска и пусковые установки HIMARS. Таким образом США продемонстрировали свою силу, отметило издание.

По словам командующего 11-й воздушно-десантной дивизией американской армии генерал-майора Джозефа Хилберта, страна показала, что может «умело и без предварительного уведомления» направить военных в отдаленные регионы.