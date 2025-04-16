США отменили финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии

DOGE: Госдеп отменил финансирование проектов в других странах на сумму $215 млн

Госдепартамент отказался выделять гранты ряду стран, в том числе Белоруссии. Он отменил финансирование проектов на сумму в 215 миллионов долларов, сообщила пресс-служба департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE).

По его данным, американский госсекретарь Марко Рубио тщательно изучает вопросы, связанные с иностранной помощью.

«Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов», — отметили в пресс-службе.

Без американских денег остался в том числе проект «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии». США планировали выделить на него 2,4 миллиона долларов.

Значительной поддержки лишилась и Великобритания — Госдеп отменил выделение гранта в 5,2 миллиона долларов на проект «Разнообразие СМИ» о борьбе с дезинформацией.

Ранее американское руководство распорядилось возобновить ряд программ помощи USAID. Всего США перезапустят шесть проектов. В их число входят программы Всемирной продовольственной программы в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.