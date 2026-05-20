Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Американский сенат впервые поддержал во время процедурного голосования резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Трансляцию вел телеканал C-SPAN .

Авторами документа выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф. Резолюцию поддержали 50 сенаторов, причем за нее проголосовали не только большая часть представителей Демпартии США, но и четверо республиканцев. Речь идет о законодателях Лизе Мурковски от Аляски, Сюзан Коллинз от штата Мэн, Билле Кэссиди от Луизианы и Рэнде Поле от Кентукки.

Против документа проголосовали 47 сенаторов. Единственный демократ, выступивший против него, — Джон Феттерман от Пенсильвании.

До этого демократы семь раз предпринимали попытки ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, но безуспешно. Голосование стало прорывом, но это лишь первый шаг. Если резолюцию поддержит и палата представителей конгресса, то Трамп может наложить на нее вето.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американцы достигли значительного прогресса на переговорах с Ираном. При этом Вашингтон не исключает и возобновление военной кампании.