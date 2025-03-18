США отказались возвращать Франции Статую Свободы

США отвергли запрос французского политика Рафаэля Глюксмана о возвращении Статуи Свободы. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она напомнила о роли США в антигитлеровской коалиции и отметила, что именно благодаря американской стороне жители Франции не говорят по-немецки.

«Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — ответила Левитт на вопрос о том отправит ли президент США Дональд Трамп Статую Свободы во Францию.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн высказал мнение, что американское руководство продемонстрировало свое презрение к демократии и ценностям прошлого. Он также призвал США вернуть Франции Статую Свободы.

По его словам, американцы «встали на сторону тиранов», из-за чего в государстве начались массовые увольнения исследователей и ученых. Европейским политикам следует дать отпор «фан-клубам Трампа и Маска», которые появились в странах Европы, добавил Глюксманн.