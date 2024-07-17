США отказались устранить причины кризиса на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер ответил отказом на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. Трансляцию брифинга вели на YouTube-канале американского ведомства.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <…> Военной угрозы нет, и никто не угрожал отнять у России ее территорию», — сказал он.

По словам Миллера, то, что российские власти воспринимают как угрозу, по факту якобы является «демократией, функционирующей на ее границах». Поэтому Вашингтон отверг точку зрения Москвы и будет продолжать сотрудничество с киевским режимом.

Глава МИД РФ ранее назвал заблуждением заявления властей США, что новая глобальная война пройдет только на Европейском континенте. Со слова Лаврова, Европа сама должна понять, какую «ей уготовили роль».