Лавров предупредил США о заблуждении насчет новой мировой войны

Лавров: убеждение США, что новая глобальная война их не затронет, — заблуждение

Убеждение властей США, что новая глобальная война пройдет полностью на Европейском континенте, является большим заблуждением. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Таким образом министр ответил на заявление координатора коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он выразил мнение, что эскалация отношений между Россией и США повлечет ужасные последствия для всего Европейского континента.

«В США убеждены, что от новой глобальной войны пострадают европейские союзники, а не они сами. Если стратегия администрации Джо Байдена строится на таком анализе, то это крайне опасное заблуждение. Европа сама должна понимать, какую ей уготовили убийственную роль», — сказал Лавров.

Глава российского дипведомства прибыл в Нью-Йорк, где будет председательствовать на дебатах в Совбезе ООН на министерском уровне.