Соединенные Штаты до сих пор не выдали Австралии разрешение на передачу Украине списанных танков Abrams. Об этом сообщил телеканал ABC.
«Парк списанных танков, который правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны Соединенных Штатов», — написали авторы материала.
Процесс передачи танков столкнулся с неопределенностью, отметили в Минобороны Австралии. США не выдали формальное разрешение на передачу военной техники Украине.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации ликвидируют американские танки Abrams самодельными минами за 200 рублей. На изготовление партии таких мин уходит всего три часа.
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