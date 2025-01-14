США отказались от «умных» автомобилей из России и Китая

США запретили импорт «умных» автомобилей и технологий из КНР и России

Администрация президента США Джо Байдена запретила импорт подключенных («умных») автомобилей, а также связанных с ними программных и аппаратных решений из России и Китая для защиты национальной безопасности от киберугроз. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома.

«Мы принимаем решительные меры для защиты от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключенных автомобилей в интересах России и Китая. Мы намерены гарантировать, что цепочки поставок автомобилей останутся защищенными и устойчивыми от киберугроз со стороны иностранных противников», — заявили в пресс-службе.

В американской администрации уточнили, что запрет связан с регуляторным процессом и тщательным расследованием, начатым еще в 2024 году.

Подключенные автомобили — транспортные средства с системами обмена данными через интернет. Они обеспечивают высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров.

Несколько дней назад США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики.