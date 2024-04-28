США осудили иракский закон о борьбе с гомосексуализмом и проституцией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 05:08 США осудили иракский закон о борьбе с гомосексуализмом и проституцией Госдеп США назвал закон Ирака против гомосексуализма угрозой правам человека Freepik

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США назвали угрозой правам человека новый иракский закон о борьбе с гомосексуализмом и проституцией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепартамента.

В заявлении говорится, что принятые поправки к действующему иракскому законодательству угрожают «конституционно защищенным правам человека и фундаментальным свободам».

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«Эта поправка угрожает тем, кто подвергается наибольшему риску в иракском обществе. Его (закон — прим. ред.) можно использовать для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для подавления деятельности неправительственных организаций по всему Ираку», — отметили в Госдепе.

Кроме того, американские власти отметили, что это якобы ослабит способность Ирака диверсифицировать свою экономику, а также привлечение иностранных инвестиций.

Иракские власти объяснили принятие поправок необходимостью защитить религиозные ценности. По новому закону о криминализации однополых отношений максимальный срок тюремного заключения составит до 15 лет, как сообщило агентство Reuters.

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*Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.