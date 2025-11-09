США остановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины

Временное прекращение работы правительства в США заморозило передачу оружия союзникам по НАТО, в том числе для Украины. Об этом сообщил портал Axios .

По информации источника, приостановка затронула поставки реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых систем противоракетной обороны Aegis и ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM для Польши, Хорватии и Дании. Общая стоимость пакета — около пяти миллиардов долларов.

Причиной заморозки стал неоплачиваемый отпуск около 75% сотрудников Госдепартамента, курировавших поставки оружия за рубеж.

Правительство США официально приостановило деятельность с 1 октября. Сенат не согласовал закон по краткосрочному финансированию правительства в 14-й раз подряд. Без заработной платы остались сотни тысяч государственных служащих, еще около полутора миллионов получили ее лишь частично.

Ранее в Белом доме ужаснулись влиянию шатдауна на экономику США.