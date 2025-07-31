В США наткнулись на радиоактивное осиное гнездо

На заводе в Южной Каролине рабочие обнаружили осиный улей с зашкаливающим уровнем радиации. Он находился возле хранилища жидких ядерных отходов, сообщил ABC News .

Предприятие Саванна-Ривер в окрестностях города Эйкен в начале 1950-х годов производило плутониевые сердечники для ядерных бомб, затем объект переориентировался на производство топлива для атомных электростанций. Специалисты регулярно проверяют уровень радиации. Во время очередной инспекции они наткнулись на осиный улей — показатели в нем в 10 раз превысили допустимые.

Они обработали гнездо инсектицидом и специальным образом утилизировали. Ос в улье не нашли. Так как он находился возле резервуаров с жидкими ядерными отходами, а версия об утечке не подтвердилась, представители Министерства энергетики США связали заражение с местным унаследованным радиоактивным загрязнением из-за остаточной радиоактивности, сохранившейся со времен производства компонентов ядерного оружия.

Такое объяснение не устроило наблюдательную группу Savannah River Site Watch. Специалисты не уточнили, как именно осы могли могли столкнуться с источником загрязнения и из чего построили гнездо.

«Я в ярости от того, что SRS не объяснили, откуда взялись радиоактивные отходы и есть ли какая-то утечка из емкостей с отходами, о которой общественность должна знать», — заявил исполнительный директор группы Том Клементс.

Ранее российские таможенники нашли в посылке из Германии радиоактивную статуэтку попугая. Уровень излучения превышал норму в 20 раз.