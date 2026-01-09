США опубликовали кадры захвата нефтяного танкера Olina

Американские военные захватили нефтяной танкер Olina, который осуществлял рейсы в Венесуэлу. Кадры с операцией по задержанию судна опубликовала пресс-служба Южного командования ВС США.

По информации Reuters, танкер шел в Карибском море под флагом Восточного Тимора.

Olina стал пятым судном, которое за последние две недели захватила американская береговая охрана. Таким образом страна пытается ограничить экспорт венесуэльской нефти.

Ранее газета The New York Times написала о преследовании Соединенными Штатами нескольких нефтяных танкеров, которые попали под санкции. Ограничения наложили из-за их массового выхода из венесуэльских вод в Атлантический океан.

Захвату подверлось и российское судно Marinera. МИД России выразил Белому дому протест, указав на незаконность действий американской стороны и нарушение международных прав в области судоходства.