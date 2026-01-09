Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina в рамках операции по контролю за поставками венесуэльской нефти. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Издание Reuters со ссылкой на американского чиновника передавало, что Военно-морские силы США находились в процессе захвата танкера в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. По данным агентства, речь шла о судне Olina.

Это уже пятый перехват танкера за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом нефти из Венесуэлы. По информации источника в судоходной отрасли, задержание судна началось в пятницу, 9 января.

Согласно данным публичной судоходной базы Equasis, танкер Olina ходил под флагом Восточного Тимора. Судно ранее выходило из территориальных вод Венесуэлы, после чего вернулось в этот район.

Газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и представителя американских военных писала, что ВМС США начали преследование нескольких нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями, после их массового выхода из венесуэльских вод в Атлантический океан.