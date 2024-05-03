США обвинили в попытке расколоть мировое православие | 360°

Мир 03 мая 2024, 17:59 США обвинили в попытке расколоть мировое православие МИД России: Белый дом пытается сеять межконфессиональные распри в мире Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

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Администрация президента США Джо Байдена пытается расколоть мировое православие и посеять межконфессиональные распри. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Дипломаты прокомментировали ежегодный доклад комиссии США по свободе вероисповедания в мире. По мнению российского МИД, Белый дом чувствует уверенность в своем «мессианстве», поэтому не гнушается критиковать и контролировать другие государства, а также пытаться расколоть мировое православие. В качестве примера дипломаты напомнили о гонениях на церковь на Украине.

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«В докладе приводится обновленный набор фактов, якобы свидетельствующих о нарушениях прав верующих и ликвидации гражданского общества в нашей стране», — указали в ведомстве.

МИД опроверг тезисы американского документа и назвал их искажением действительности. Дипломаты рекомендовали руководству США заняться своей страной и обратить внимание на серьезный рост антисемитизма и исламофобии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что прообразом Воланда в романе «Мастер и Маргарита» был американский посол в СССР Уильям Буллит. По ее словам, Михаил Булгаков за основу описания бала сатаны взял прием в американском посольстве.