МИД России призвал США объяснить задержание Мадуро

Россию обеспокоили сообщения, что США после вторжения в Венесуэлу захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел .

В ведомстве призвали американскую администрацию внести ясность эту ситуацию.

«Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — указали в обращении.

О захвате и вывозе на самолете из Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены объявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что операцию провели американские спецслужбы во время крупномасштабного удара по Боливарианской Республике.

Где именно находится президент Венесуэлы, Трамп не уточнил. Захват Мадуро подтвердили заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и сенатор Майк Ли.

Парламентарий со ссылкой на руководителя внешнеполитического ведомства США Марко Рубио уточнил, что Мадуро предстанет перед уголовным судом.

По данным телеканала CBS, в похищении Николаса Мадуро принимали участие бойцы главного подразделения специального назначения Вооруженных сил США «Дельта Форс».