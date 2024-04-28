США обвинили Китай во вмешательстве в президентские выборы | 360°

Мир 28 апреля 2024, 02:48 США обвинили Китай во вмешательстве в президентские выборы Блинкен заявил о попытках Китая вмешаться в президентские выборы в США РИА «Новости»

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Китай пытался вмешаться в предстоящие выборы американского президента. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после визита в КНР, сообщило CNN.

«В целом мы видим свидетельства попыток повлиять [на президентские выборы в США] и, возможно, вмешаться, и мы хотим убедиться, что это будет пресечено как можно скорее», — заявил он.

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Блинкен добавил, что в США «очень внимательно изучают» якобы вмешательство со стороны Китая. При этом чиновник назвал его «абсолютно неприемлемым». Он также добавил, что подобная угроза исходит и от других стран. При этом Блинкен не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.

Он также заверил, что одна из целей переговоров с китайской стороной была «убедиться, что они услышали это сообщение».

Ранее появилась информация, что США пытаются оказать влияние на КНР. Во время визита в Пекине американский госсекретарь пригрозил новыми санкциям китайским властям, если страна продолжит поставлять товары двойного значения в Россию.