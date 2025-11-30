Госдеп подтвердил начало встречи делегации Украины с Рубио, Кушнером и Уиткоффом

Встреча украинской делегации с госсекретарем Марко Рубио, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом началась в 17:00 по московскому времени 30 ноября, заявили в Госдепе. Ранее о том, что переговоры стартовали, заявлял секретарь СНБО Рустем Умеров, но быстро удалил сообщение.

Украину на этой встрече, помимо Умерова, будут представлять начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, а также представители МИД и разведки.

В СМИ появлялись данные, что в составе делегации есть и глава ГУР Кирилл Буданов. Однако пока эта информация не подтвердилась.

По информации Axios, сегодня Штаты рассчитывают достичь согласия с Киевом по вопросам территорий и гарантий.

«Во время переговоров в Женеве в прошлое воскресенье стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности», — напомнили авторы материала.

Источник издания также подчеркнул, что украинская делегация в курсе, чего от нее хотят в США. Предполагается, что согласованный документ смогут предоставить российской стороне в ближайший вторник.