Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из бывшей администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победу одержал Дональд Трамп. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила директор национальной разведки страны Тулси Габбард.

По ее словам, комиссия собрала данные, позволяющие предъявить виновным обвинения и привлечь их к ответственности.

«На следующей неделе мы представим данные о сговоре администрации Обамы о теме якобы вмешательства России в выборы президента в 2016 году», — пообещала она.

Национальная разведка США накануне обнародовала доказательства, что экс-администрация Белого дома под руководством Обамы сфальсифицировала информацию о якобы вмешательстве России в выборы уже после победы Трампа. Отчет о том, что у России не было намерений взламывать избирательную систему Соединенных Штатов, скрыли.