Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом

Осужденный в Белоруссии 31 гражданин Украины получил помилование президента республики Александра Лукашенко. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Она пояснила, что такое решение Лукашенко принял по договоренностям с президентом США Дональдом Трампом по просьбе украинской стороны для урегулирования конфликта и в качестве жеста доброй воли.

Эйсмонт добавила, что на свободу вышел 31 заключенный, получивший сроки по уголовным статьям.

«Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне», — добавила пресс-секретарь президента Белоруссии.

В минувший четверг, 20 ноября, президент Белорусии Александр Лукашенко подписал помилование для двух католических священников, осужденных за тяжкие преступления против государства.

По данным журналистов, на свободу вышли отец Анджей Юхневич и отец Генрих Околотович.

Такое решение глава республики принял после возобновления контактов с Ватиканом и в рамках Юбилейного года принципов милосердия и доброй воли, объявленного Римско-католической церковью.