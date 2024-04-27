США объявили о поиске советников по инфраструктуре на Украине | 360°

Мир 27 апреля 2024, 01:51 США объявили о поиске советников по инфраструктуре на Украине Власти США открыли вакансии советников по инфраструктуре на Украине Pixabay

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Американские власти ищут кандидатов с опытом в строительстве и проектировании на должность советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине, причем рассматриваются исключительно граждане США. Объявление о вакансии появилось на правительственном портале госконтрактов, сообщило РИА «Новости».

«Правительство США в лице Агентства по международному развитию (USAID) принимает предложения квалифицированных лиц для оказания персональных услуг в рамках описанного контракта», — сказано в объявлении.

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Успешным кандидатам обещают годовой контракт с доходом от 104,6 до 135,9 тысяч долларов в год. После истечения его можно будет продлить на такой же срок.

Советники будет помогать в принятии «важных решений относительно инфраструктуры» на железнодорожных и автомобильных путях, объектах водопользования, а также иных «горизонтальных» и «вертикальных» структурах.

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