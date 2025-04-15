США не стали подписывать осуждающее Россию заявление стран G7

Bloomberg: США отказались подписывать резолюцию стран G7 с осуждением России

Kira Hofmann/Photothek Media Lab
Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/www.globallookpress.com

Американская сторона отказалась подписывать резолюцию стран G7, в которой осуждается удар ВС России по Сумам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

США предупредили своих союзников, что не одобрят документ, потому что планируют продолжать вести переговоры с Россией.

«По словам людей, знакомых с дипломатической перепиской, администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее атаку, поскольку она „работает над сохранением пространства для переговоров о мире“», — отметило издание.

По его данным, в резолюции G7 говорилось, что удар ВС России по территории Украины якобы демонстрирует намерение России продолжить боевые действия.

Ранее российская армия атаковала двумя ракетами комплекса «Искандер-М» здание в Сумах, где шло совещание командования оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ. Минобороны подтвердило, что ВС России ликвидировали порядка 60 военных.

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