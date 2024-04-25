США добились выдачи задержанного на Кипре россиянина Петрова | 360°

Мир 25 апреля 2024, 14:28 США добились выдачи задержанного на Кипре россиянина Петрова Суд Кипра одобрил экстрадицию в США задержанного россиянина Петрова РИА «Новости»

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Задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова экстрадируют в США. Как сообщил ТАСС, такое решение принял апелляционный суд Никосии, аннулировав решение прошлой инстанции.

Минюст США обвинил Петрова в импорте микроэлектроники в Россию, что стало нарушением санкций, контрабанде и отмывании средств. Полиция Кипра задержала россиянина 26 августа 2023 года.

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Комментируя решение апелляционного суда, Петров заявил, что не может его объяснить, так как раньше окружной суд признал экстрадицию незаконной.

«Мои адвокаты изучат данное решение, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», — заявил собеседник агентства.

По версии американского Минюста, имеющий гражданство России и Германии Петров с двумя сообщниками занимался закупкой микроэлектроники для последующей поставки на оборонные предприятия России через подставные компании. По данным ведомства, общая сумма импорта подсанкционных компонентов составила более 225 тысяч долларов.

В конце октября прошлого года посольство России в Вашингтоне заявило, что власти США на протяжении 15 лет ведут охоту на россиян в третьих странах, требуя их экстрадиции. Дипломаты подчеркнули, что после выдачи задержанных их бросают в места заключения с невыносимыми условиями содержания.