США не спешат уходить с Ближнего Востока. Но Россия уже наступает на пятки | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 15:31 США не спешат уходить с Ближнего Востока. Но Россия уже наступает на пятки Политолог Кошкин: США не будут торопиться выводить войска с Ближнего Востока РИА «Новости»

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Российская армия вошла на территорию военной базы Соединенных Штатов в Нигере. Перед этим власти африканского государства потребовали от США вывести почти 1000 американских бойцов, которые дислоцировались на территории страны. Однако это случится нескоро, рассказал 360.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, обычное размещение американских войск — история непростая, особенно когда нужно ее завершить.

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«Потребовать, чтобы войска ушли, и [момент, когда] они должны уйти — это решение должно быть минимум от Белого дома, о котором должны знать все в мире. Поэтому сказать, что раз — и они уйдут или будут торопиться, это будет чрезмерно амбициозно», — пояснил политолог.

На сегодняшний день вопрос размещения войск для США стоит довольно болезненно. По всему миру разбросано слишком много американских баз. Они готовы идти по пути сокращения, но это не значит, что это делается легко, уточнил Кошкин.

«Заявил [президент США Джо] Байден о том, что будут покидать Ирак. Заявление было. А никто пока не покидает», — отметил политолог.

Также много велось разговоров о необходимости освободить страны Ближнего Востока от баз США. Но пока все остается на своих местах, а Соединенные Штаты не сильно торопятся.

Так что ждать быстрого покидания военнослужащими США баз африканских государств, наверное, чрезмерно амбициозно. А вот перемещение с одной базы на другую возможно. Андрей Кошкин политолог

Сегодня запрос от африканских государств на присутствие российских войск достаточно серьезный. Это вызывает беспокойство в Белом доме. Власти США нервничают, когда Россию с удовольствием приглашают другие страны, резюмировал политолог.