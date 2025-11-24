США не согласились на трехстороннюю встречу с Европой и Украиной

Сейчас американская сторона против встречи с Европой и Украиной в трехстороннем формате для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg .

«США в настоящий момент возражают против того, чтобы встретиться с украинцами и европейцами вместе», — заявил собеседник журналистов.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы поговорить с американским лидером Дональдом Трампом по поводу мирного плана об украинском урегулировании состоящего из 28 пунктов. При этом четкого графика пока не составили, решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Женеве.

До этого западный чиновник сообщил газете The New York Times, что американский план по урегулированию конфликта поменялся после переговоров делегатов из США и Украины. Он не уточнил, какие именно пункты скорректировали.