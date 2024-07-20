США не смогут увеличить производство ракет Patriot в Японии

США не смогут увеличить объемы выпуска ракет Patriot на заводах в Японии из-за дефицита головок самонаведения, которые производит компания Boeing. Об этом сообщило Reuters .

«Планы США по использованию заводов в Японии для производства зенитных ракет Patriot задерживаются из-за нестабильных поставок критически важного компонента. США хотят нарастить производство ракет до 750 штук в год, однако в Японии расширить производство невозможно без увеличения поставок головок самонаведения», — отметил источник.

Журналисты добавили, что в 2023 году в Boeing заявили о планах расширения производства головок самонаведения, но эти линии производства не заработают ранее 2027 года. Представители отрасли придерживаются мнения, что для увеличения выпуска ракет для Patriot потребуются годы.

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