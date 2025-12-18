Аналитик Санакоев спрогнозировал жесткую реакцию Китая на продажу США оружия Тайваню

Президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев прокомментировал планы США по продаже крупного объема вооружений Тайваню. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Аналитик отметил неизбежность жесткой реакции со стороны Китая и дальнейшее ухудшение обстановки.

«Тайвань является частью Китайской Народной Республики. Это признано даже самими Соединенными Штатами. Поэтому сами эти поставки оружия, они, конечно, не изменят юридический статус», — подчеркнул эксперт.

Дополнительно Санакоев рассмотрел гипотетическую ситуацию начала процедуры отделения Тайваня. По его словам, Народно-освободительная армия Китая обладает достаточным потенциалом и ресурсами для подавления подобного сценария и установления контроля.