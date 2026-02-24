В Генеральной Ассамблее ООН США воздержались при голосовании по резолюции, осуждающей действия России на Украине. Трансляцию вели на сайте всемирной организации.

В ГА ООН прошла 11-я чрезвычайная специальная сессия, на которой приняли разработанную Киевом антироссийскую резолюцию. Против документа выступили 12 стран, включая Россию, Белоруссию, Иран и КНДР, поддержали — 107 государств, воздержалась 51 страна, среди которых оказались США, Узбекистан, Бразилия, Венгрия, Армения и Сербия.

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что если бы киевский режим был заинтересовал в достижении долгосрочного мира, то действовал бы иначе. Украинские власти в этом случае вместо инициирования политизированных и безосновательных голосований сосредоточили бы усилия на дипломатии, поиске решений и выработке гарантий безопасности для России и Украины.

Дипломат напомнила, что еще год назад Совбез ООН принял резолюцию № 2774, подтвердив необходимость мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта призвал не допустить успеха России за столом переговоров по Украине.