Глава Евросовета призвал не допустить успеха России на переговорах по Украине

Глава Евросовета Кошта: РФ не должна добиться успеха на переговорах с Украиной

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в Киеве, что России нельзя позволить добиться выгодных для себя условий в рамках переговорного процесса по Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН. России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», — сказал он.

Кошту добавил, что Россия должна признать, что ей якобы не победить в украинском конфликте. По его словам, украинцы выстояли, а российская сторона якобы не добилась своих целей. Также он высказался относительно возможного членства Украины в Евросоюзе, заявив, что это якобы гарантирует безопасность для всего европейского континента.

В украинской столице прошло заседание «коалиции решительных» с участием высокопоставленных политиков ЕС и президента страны Владимира Зеленского.