США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

США не присоединились в ООН к совместному заявлению Киева и 47 стран, направленному против России. Об этом сообщил ТАСС .

Документ зачитал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. К нему присоединился Европейский союз, Венгрия, Словакия, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и другие, всего 47 государств. Соединенных Штатов в этом списке нет.

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — заявил Мельник.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя возмутился тем, с каким цинизмом участники Совбеза проигнорировали жертв удара по колледжу в Старобельске.