США не поддержали антироссийское заявление по Украине в ООН

Только 50 из 193 государств — членов ООН поддержали заявление с критикой российской политики на Украине. США не вошли в число подписантов. Трансляцию вели на официальном сайте объединения.

Инициативу, изложенную представителем Копенгагена, поддержали еще 49 стран и делегация Евросоюза. В основном к документу присоединились европейские государства и партнеры западного блока.

Авторы заявления обвинили Россию в проведении незаконного полномасштабного военного вторжения и потребовали немедленного прекращения огня без каких-либо условий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера всегда рады принять в российской столице. Однако конкретные сроки их визита в Москву пока не определили.