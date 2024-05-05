США назвали условие для подписания оборонного договора с Саудовской Аравией | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:08 США назвали условие для подписания оборонного договора с Саудовской Аравией FT: США заключат оборонный договор с Саудовской Аравией после мира с Израилем Unsplash

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Белый дом подпишет соглашение по обороне с Саудовской Аравией только в том случае, если она согласится наладить отношения с Израилем. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировала газета Financial Times.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байден не заключит договор с Саудовской Аравией, пока королевство не нормализует отношения с израильским руководством. Салливан добавил, что эти два важных вопроса нельзя разделить, так как они являются частью «комплексного видения».

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Советник американского лидера подчеркнул, что в ближайшие месяцы он доложит о стратегии, благодаря которой Израилю удастся урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее отношения с Израилем разорвала Колумбия. президент латиноамериканской страны Густаво Петро обвинил израильское правительство в геноциде палестинцев в секторе Газа. Он отметил, что из-за действий ЦАХАЛ в анклаве погибали мирные жители, в том числе дети.