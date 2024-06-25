США назвали своего основного союзника вне НАТО

Американский лидер Джо Байден назвал Кению основным союзником США вне Североатлантического альянса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президентский меморандум, адресованный государственному секретарю.

«Объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей <…> закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения», — сказано в меморандуме.

Такой привилегированный статус есть у 20 государств, среди которых — Катар, Колумбия и Кения. Их добавили при Байдене.

О том, что Байден решил наделить Кению статусом союзника США вне НАТО стало известно еще в мае. По словам представителя Белого дома, это сделает страну партнером Америки по глобальным вопросам.

Ранее глава Штатов решил найти специалиста по мемам. От него будут требовать новых идей и развития сотрудничества с подкастерами.