Байден наделит Кению новым статусом вне НАТО

Байден наделит Кению статусом одного из важных союзников США вне НАТО

О новом статусе Кении рассказал представитель Белого дома в преддверии визита кенийского президента Уильяма Руто в Вашингтон, сообщило РИА «Новости». Байден решил наделить страну статусом одного из основных союзников Соединенных Штатов, который не входит в НАТО.

«Президент Байден проинформирует конгресс о том, что намерен наделить Кению статусом основного союзника США вне НАТО», — подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, новый статус сделает Кению партнером Соединенных Штатов по глобальным вопросам.

Также Байден решил найти специалиста по мемам. Штаб американского президента политика по переизбранию открыл соответствующую вакансию. От сотрудника ждут неких новых идей и развития сотрудничества с подкастерами и страницами мемов в социальных сетях.