Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску

Американскому бизнесмену Илону Маску не стоит приезжать в Европу на фоне ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в эфире своего шоу на Youtube заявил глава Партии рабочих Великобритании и бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй.

«После произошедшего с Дуровым я настоятельно рекомендую Маску даже не думать приезжать в Европу. Не нужно приезжать даже в Дублин на запланированную со мной встречу в сентябре. Илон, не приезжай!» — сказал он.

Галлоуэй назвал арест Дурова частью плана западных стран по ликвидации всех несогласных.

«Истинная причина, почему они арестовали Дурова, заключалась в стремлении Запада убрать всех инакомыслящих по всем миру. Платформу за платформой и человека за человеком», — добавил политик.

В субботу Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. СМИ сообщали, что ему предъявят ряд обвинений, в том числе в отмывании денег, мошенничестве, торговле наркотиками и терроризме.