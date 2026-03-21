США назвали пять стран, представляющих для них наибольшую угрозу

Разведывательное сообщество США представило доклад на 2026 год, где выделило ядерные угрозы со стороны Китая, России, КНДР, Ирана и Пакистана как одну из главных опасностей для страны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Надежный потенциал ядерного сдерживания США продолжает обеспечивать нашу безопасность здесь, на родине», — указано в докладе.

Но Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан активно исследуют и разрабатывают новые, передовые и традиционные системы доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками.

Также утверждается, что, несмотря на рост числа ударных беспилотников, эти государства продолжат отдавать предпочтение передовым ракетам, способным представлять угрозу для США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание: все больше государств начинают считать ядерное оружие гарантией защиты. Такие тенденции несут серьезные риски. США до сих пор не разъяснили указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.