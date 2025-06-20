США назвали неготовыми к жестким санкциям против России

Bloomberg: после саммита G7 стало ясно, что США не поддержат санкции против РФ

После саммита «Большой семерки» в Канаде стало окончательно понятно, что США не готовы поддержать ужесточение санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным источника, ряд стран Евросоюза считают, что снижение потолка цен на российскую нефть окажется действенным способом давления, но только если его поддержат США.

«После саммита „семерки“ стало ясно, что США поддержать более жесткие антироссийские санкции не готовы», — резюмировали журналисты.

По предварительным данным, в следующий пакет санкций Евросоюза против России войдут отключение ряда банков от системы SWIFT и запрет на использование инфраструктуры «Северных потоков». Новые рестрикции главы МИД стран сообщества обсудят 23 июня.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что стране известно о желании Запада вводить новые ограничения, но это лишь мотивирует Россию еще больше работать.