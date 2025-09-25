США нашли при аудите помощи Украине расхождения на $212 млн
Американская Счетная палата обнаружила серьезные расхождения между отчетами Агентства США по международному развитию (USAID) и аудиторской компании Deloitte по перечислениям прямой бюджетной поддержки Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его данным, с июня 2022-го по май 2023 года расхождения составили 212 миллионов долларов.
Аудитор отслеживал помощь Украине с помощью детальных данных о тратах украинского руководства и направлял информацию в USAID.
«В целом мы выявили около 212 миллионов долларов расхождений между тем, что зафиксировали USAID и Deloitte по 13 категориям в рассматриваемый период», — отметили в документе.
Всего Счетная палата зарегистрировала 27 случаев расхождений. Составители документа добавили, что подрядчики также выявили слабые места в управлении средствами на Украине, которые ранее не входили в число приоритетов USAID.
После передачи этих функций Госдепу в июле 2025 года они призвали усилить контроль за использованием поддержки.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ собираются начать наступление. С планами уже ознакомили президента США Дональда Трампа.