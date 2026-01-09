США нарастили импорт российских сладостей до максимума с 2021 года

В период с января по октябрь 2025 года США значительно увеличили импорт российских сладостей. Этот показатель достиг максимального значения с 2021 года, подсчитало РИА «Новости» на основе данных американской статслужбы.

За 10 месяцев американские компании приобрели карамель, шоколад и выпечку из России на сумму в пять миллионов долларов. Поставки увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом и более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Это рекордный показатель за десять месяцев с 2021 года.

Из российских сладостей США чаще всего покупают выпечку. За 10 месяцев импорт вырос на 23%, достигнув 2,1 миллиона долларов. Также американцы значительно увеличили ввоз карамели — в 1,6 раза, до 1,1 миллиона долларов.

За 10 месяцев экспорт российского шоколада снизился на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,9 миллиона долларов. Однако, несмотря на общее уменьшение объемов поставок, в октябре Россия отправила в США сладостей на 392,7 тысячи долларов, что на 27% больше, чем в сентябре. По данным анализа, это самая крупная месячная сумма с начала 2022 года, когда американские покупатели ввезли шоколад на 460,6 тысячи долларов.

