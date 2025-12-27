Италия лишится около 140 миллионов евро из-за запрета на импорт сантехники в Россию. Об этом заявил РИА «Новости» президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

«По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведет к ежегодным потерям около 140 миллионов евро для итальянского сектора», — сказал он.

Учитывая другие затронутые товарные категории, общий эффект ограничительных мер может составить до 250 миллионов евро упущенной выгоды.

«Это ощутимый ущерб для многих предприятий — особенно малых и средних компаний, имевших устойчивые позиции на российском рынке», — добавил Трани.

В 19-м пакете санкций ЕС запретил экспорт унитазов, биде, раковин и другой сантехники в Россию.

Ранее итальянский политолог Джузеппе Саламоне выступил с резкой критикой в адрес властей своей страны. Он заявил, что разрыв отношений с Россией и поддержка международных санкций стали причиной резкого роста цен и ухудшения благосостояния граждан. Решения, принятые после 2022 года, он назвал «действиями против собственного народа».