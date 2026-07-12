Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Экспорт одежды из Соединенных Штатов в Россию за январь–май 2026 года вырос более чем вдвое в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие подсчеты сделало РИА «Новости» на основе данных американской службы статистики.

За пять первых месяцев текущего года в Россию ввезли одежду из США на 22,1 миллиона долларов. Это в 2,4 раза больше, чем год назад.

Самый серьезный рост показала повседневная женская одежда, на которую потратили 9,2 миллиона. Втрое и увеличились поставки аксессуаров — до 4,6 миллиона.

Маек и фуфаек ввезли на 6,6 миллиона — в 2,1 раза больше, чем в 2025 году. Свитеров, кардиганов и жилетов поставили меньше на 8% — на сумму 1,2 миллиона долларов.

В феврале Росаккредитация отозвала минимум 10 сертификатов соответствия на подлинную обувь и одежду бренда Adidas из-за большого количества поддельных документов. Товары поставляли через Казахстан после ухода компании из России.