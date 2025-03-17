США напрямую с Украиной обсудили территориальные уступки

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа напрямую обсуждают с украинскими властями условия заключения мира с Россией. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.
Как рассказала пресс-секретарь, одной из тем обсуждения стало разграничение территорий при заключении мирного соглашения. Однако она отметила, что говорить о конкретных линиях разграничения пока рано.
Ранее стало известно, что американские власти пойдут на усиление давления на Россию в случае провала переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Трампа.
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