Белый дом предупредил о последствиях провала переговоров Путина и Трампа

Трамп начнет давить на Россию, если разговор с Путиным провалится

Американские власти пойдут на усиление давления на Россию в случае провала переговоров российского президента Владимира Путина и главы американской администрации Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Белом доме заявили, что Трамп при неудачном исходе разговора задействует некие «рычаги давления». Что именно будет использовать американский лидер, не уточнялось.

Ранее власти США заявили о близком завершении украинского конфликта. Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Трампа пройдет 18 марта.